Ловчев высказал мнение о матче «Спартака»

Экс-футболист сборной СССР и столичного «Спартака» Евгений Ловчев высказался о ничейном результате в поединке между «красно-белыми» и екатеринбургским «Уралом». Матч прошел на «Открытие Банк Арене» и завершился вничью со счетом 0:0.

«Вообще недоволен тем, что увидел. Я привык к тому, что после сборов команды показывают хоть какой‑то футбол, а у «Спартака» во всех играх какая‑то натуженность видна», - передает слова эксперта «Матч ТВ».

«Спартак» набрал 32 балла и располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с 20 очками находится на 13-м месте.