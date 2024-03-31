Пименов: «Ростов» был наголову сильнее «Динамо»

Бывший форвард московского «Динамо» Руслан Пименов поделился мнением о поражении «бело-голубых» от «Ростова» в матче 22-го тура чемпионата России. Столичный коллектив на своем поле уступил со счетом 1:4.

«Ростов» был наголову сильнее «Динамо». На сборах видел ростовчан, очень мощная команда. В первом тайме вообще выглядели безукоризненно. Счёт мог быть и 5:0», - передает слова Пименова «РБ Спорт».

После этого поражения «Динамо» с 38 баллами продолжает занимать третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Ростов» благодаря своему успеху поднялся на восьмую строчку, набрав 30 очков.