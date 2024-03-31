Прогноз на матч «Локомотив» - «Краснодар» от Бубнова

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от центрального поединка 22-го тура Российской премьер-лиги, в котором московский «Локомотив» на своем поле примет «Краснодар».
«1:1. «Локомотив» с перепадами играет, к тому же в заявке на матч не окажутся Пиняев и Тикнизян. Если бы не эти потери, мог бы допустить победу «Локо», а так рискну поставить на ничью», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Матч «Локомотива» и «Краснодара» состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 31 марта. Начало поединка запланировано в 19:30 по московскому времени. Хозяева занимают пятое место в таблице РПЛ, а гости – второе.
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