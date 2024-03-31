Прогноз на матч «Локомотив» - «Краснодар» от Бубнова

«1:1. «Локомотив» с перепадами играет, к тому же в заявке на матч не окажутся Пиняев и Тикнизян. Если бы не эти потери, мог бы допустить победу «Локо», а так рискну поставить на ничью», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.