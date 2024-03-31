Бубнов сделал прогноз на матч «Факела» и «Оренбурга»

В рамках 22-го тура Российской премьер-лиги воронежский «Факел» на своем поле примет «Оренбург». Об этом поединке поделился мнением футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:0. Воронежская команда хороша на контратаках, гости закрываться не умеют и играют в атакующий футбол. Жду вязкую игру, тяжёлую, предпочтение отдам здесь «Факелу», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Матч «Факела» и «Оренбурга» состоится на стадионе в Воронеже сегодня, 31 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают 11-е место в турнирной таблице, а гости – 14-е.