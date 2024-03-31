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«Для меня не будет шоком, если Акинфеев летом завершит карьеру» — Пономарёв

31 Марта 2024 • 00:39 Комментировать
ЦСКА Москва
...
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07.04 14:00

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном завершении карьеры голкипером «красно-синих» Игорем Акинфеевым.

По мнению эксперта, решение о будущем должен принять сам Акинфеев, но он уже всего себя отдал ЦСКА, поэтому в случае ухода на пенсию никакой обиды на него не будет.

— Для меня не будет шоком, если Игорь завершит карьеру летом. Я не удивлялся, когда он в сборной заканчивал, — приводит слова Пономарёва Legalbet.  

В текущей кампании 37-летний Акинфеев сыграл в 20 встречах с учетом всех турниров, пропустил 23 мяча и семь раз смог сохранить свои ворота «сухими».

Действующий трудовой договор Акинфеева с ЦСКА рассчитан до конца июня этого года.

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