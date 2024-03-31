Тарханов: «По итогам сезона «Крылья Советов» будут около пятёрки»

Известный тренер и футбольный эксперт Александр Тарханов поделился мнением о том, на какой позиции в РПЛ завершат сезон «Крылья Советов».

Специалист заявил, что самарцы являются играющей командой, но их минус в неопытности. По этой причине у «Крыльев» нет стабильности, считает Тарханов.

«Думаю, по итогам сезона «Крылья» будут около пятерки — шестое-седьмое место они займут», — приводит слова Тарханова Legalbet.

На данный момент подопечные Игоря Осинькина находятся на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В копилке самарского коллектива 30 набранных очков в 21 встрече.