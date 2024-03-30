Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер «Урала»: Ганчаренко: «Никто не хочет попадать в такой замес, как стыки»

30 Марта 2024 • 23:15 Комментировать
Урал
...
Крылья Советов
06.04 14:00

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко высказался о перспективах своей команды в борьбе за выживание.

«Никто не хочет попадать в такой замес, как стыки. У нас есть уровень и качество, чтобы набирать очки дальше. Что мы и будем делать дальше», — приводит слова Ганчаренко издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, в матче 22-го тура Российской премьер-лиги «Урал» добыл одно очко в гостевой игре со «Спартаком». Встреча между командами завершилась нулевой ничьей.

В настоящий момент «шмели» находятся на 13-й позиции в чемпионате России. В активе команды Ганчаренко 20 зачетных баллов. Стоит сказать, что у «Ахмата», который идет на 12-м месте, такое же количество очков, но у грозненцев есть игра в запасе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
УРАЛ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Маттеус назвал самую сильную команду мира - это не «Манчестер Сити» и «Реал» Зидан может возглавить топ-клуб - известно название Ромеу уволен из «Барселоны» Гвардиола хочет купить полузащитника «Барселоны» за 100 миллионов евро «Ливерпуль» сделал предложение по звезде «Реала» - названа сумма Месси собрался ещё за одним Кубком Америки: Жеребьёвка проложила Аргентине прямой путь в финал Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба Роналду снова в списке лучших: Итоги квалификации группового этапа Евро-2024 «Барселона» решила продать форварда за 100 млн евро
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»
Спортивные новости
«Металлург» стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина, обыграв в серии «Спартак» «Локомотив» переиграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами Канарейкин — об игре «Автомобилиста»: «Всё сбалансировано, нет перекосов ни в одну, ни в другую сторону» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Сочи Сочи
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
2
3.25 3.60 2.07
Видео
Окончен
Балтика Балтика
Пари НН Пари НН
2
0
2.34 3.05 3.20
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Урал Урал
0
0
1.49 4.20 6.20
Видео
31.03.24 в 14:00
Факел Факел
Оренбург Оренбург
2.04 3.50 3.40
Видео
31.03.24 в 16:30
Рубин Рубин
Ахмат Ахмат
2.17 3.25 3.30
Видео
31.03.24 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Краснодар Краснодар
2.65 3.45 2.49
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Марта
23:27 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: Даже Абаскаль не может объяснить неудачи «Спартака»
23:15 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Урала»: Ганчаренко: «Никто не хочет попадать в такой замес, как стыки»
23:07 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «У меня свой бог, которому я верю»
22:42 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: Игроки в матче со «Спартаком» вышли и доказали, что они мужики
22:27 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Чернов назвал «Урал» неприятной командой
22:14 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль оценил момент с неназначенным пенальти в матче с «Уралом»
22:07 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: Абаскалю повезло, если у него есть доступ к богу
21:52 · Россия. Премьер-лига
«Бог тебя накажет» - комментаторы смеются над словами Абаскаля
21:50 · Россия. Премьер-лига
Чернов рассказал, следят ли в «Спартаке» за новостями о Промесе
21:43 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль сообщил, что Дуарте нужно было зашивать рану
21:43 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль объяснил, почему Угальде не вышел в стартовом составе «Спартака» на игру с «Уралом»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Руководство «Лукойл-Арены» придумало уникальную предматчевую акцию
21:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» продлила успешную серию разгромом «Волгаря»
21:37 · Россия. Премьер-лига
Алексей Николаев — о неназначенном пенальти на Зиньковском: «Арбитр ошибся»
21:31 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Последние передачи и удары - в этом компоненте нам сегодня не хватило»
Все новости
Рекомендуем