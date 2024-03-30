Тренер «Урала»: Ганчаренко: «Никто не хочет попадать в такой замес, как стыки»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко высказался о перспективах своей команды в борьбе за выживание.

«Никто не хочет попадать в такой замес, как стыки. У нас есть уровень и качество, чтобы набирать очки дальше. Что мы и будем делать дальше», — приводит слова Ганчаренко издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, в матче 22-го тура Российской премьер-лиги «Урал» добыл одно очко в гостевой игре со «Спартаком». Встреча между командами завершилась нулевой ничьей.

В настоящий момент «шмели» находятся на 13-й позиции в чемпионате России. В активе команды Ганчаренко 20 зачетных баллов. Стоит сказать, что у «Ахмата», который идет на 12-м месте, такое же количество очков, но у грозненцев есть игра в запасе.