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Руководство «Лукойл-Арены» придумало уникальную предматчевую акцию

30 Марта 2024 • 21:40 Комментировать

В российском чемпионате проходят матчи 22-го тура, и, в то время как московский «Спартак» своих фанатов порадовать не сумел, сыграв по нулям с «Уралом», за игроков это сделали организаторы матча на «Лукойл-Арене».

Перед матчем они устроили трансляцию хоккейного матча «Спартака», что стало напоминанием безусловного факта - все болельщики «Спартака» являются одной командой поклонников,  и «Спартак» - это не просто футбольный клуб, это спортивный бренд.

И, если «Спартак», к примеру, появится в крикете, то за него будут болеть и там люди, которые не представляют свои жизни без красно-белых цветов.


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Спартак Москва Урал
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