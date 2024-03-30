Митрюшкин стал ближе к «Локомотиву» - пройдено обследование

Голкипер Антон Митрюшкин стал ещё ближе к тому, чтобы примерить на себе вратарскую форму «Локомотива». Так, 28-летний футболист уже прошёл медицинское обследование для московского клуба. Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

Антон Митрюшкин является воспитанником «Спартака». За «Химки» вратарь выступает с лета 2022 года. Если брать сезон 2023/2024, то в десяти официальных матчах Митрюшкин пропустил девять голов.

Действующий контракт Митрюшкина с «Химками» рассчитан до конца сезона, то есть в «Локомотив» вратарь перейдёт в статусе свободного агента.

«Спартак» может сделать предложение по вратарю «Локомотива»