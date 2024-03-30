Генсек РФС поделился мнением о возможном расширении РПЛ

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе работает на должности генерального секретаря, поделился своим мнением о возможном расширении Российской премьер-лиги.

Как известно, в настоящий момент в топ-дивизионе России выступает 16 команд.

«Моё мнение – это пойдёт на пользу тогда, когда расширение экономически будет обосновано. Если это будут команды, которые не будут составлять конкуренцию остальным и выступать в роли мальчиков для битья, то сильно Лиге это не поможет», - цитирует Митрофанова Sport24.

Добавим, что чемпионом России последних лет является «Зенит». Питерцы завоёвывали титул в каждом из пяти предыдущих сезонов. Лидируют питерцы и сейчас, после двадцати сыгранных туров Премьер-лиги.