Глебов ответил на вопрос о возможном переходе в «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о том, контактирует ли его агент Павел Банатин со «Спартаком».

«Возможно, контакт есть, но до конкретики дело не доходит. Вода», - слова Глебова приводит телеграм-канал «Крысева|Терлецкий».

Глебов отметил, что на текущий момент он слабо верит в историю со своим переходом в «Спартак». По словам футболиста, этому способствует несколько факторов, в том числе то, что в «Ростове» работает Валерий Карпин.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего Данила Глебова в 8 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 хавбек провёл 28 матчей, в которых забил два гола.