Эштреков объяснил, почему «Динамо» пропустило четыре гола

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Эштреков поделился мыслями о вчерашнем разгромном поражении от «Ростова» в 22-м туре чемпионата России. «Бело-голубые» уступили со счетом 1:4 на домашнем поле.

«Динамо» допустило много ошибок в обороне. Начало ничего такого не предвещало. Возможно, ошибка вратаря повлияла на ход встречи. В обороне «Динамо» выглядело неубедительно», - цитирует Эштрекова Metaratings.ru.

После поражения «Динамо» с 38 очками осталось на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. «Ростов» набрал 30 баллов и поднялся на седьмую строчку.