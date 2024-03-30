Бубнов назвал точный счёт матча «Спартак» - «Урал»

В матче 22-го тура чемпионата России московский «Спартак» на домашней арене примет екатеринбургский «Урал». Об этом поединке высказал мнение экс-защитник «народной команды» и эксперт Александр Бубнов.

«1:0. Команда Абаскаля играет непредсказуемо. Если «Спартак» не избежит недооценки соперника, то будут проблемы. Отдам предпочтение «красно-белым», хотя им будет тяжело», - цитирует эксперта Sportbox.ru.

Поединок «Спартак» - «Урал» состоится сегодня, 30 марта, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало противостояния запланировано в 19:00 по столичному времени.