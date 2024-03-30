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Кобелев назвал причину разгрома «Динамо»

30 Марта 2024 • 13:33 Комментировать

Экс-наставник столичного «Динамо» Андрей Кобелев высказался относительно вчерашнего разгромного поражения «бело-голубых» от «Ростова» в рамках 22-го тура чемпионата России.

«Ростов» забил практически все мячи. Были ещё моменты, но повлияла первая ошибка: «Динамо» раскрылось. Целая череда индивидуальных ошибок, которые привели к такому результату», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась поражением «Динамо» со счетом 1:4.

После вчерашней неудачи «бело-голубые» с 38 баллами продолжают занимать третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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