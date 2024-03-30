Сёмин поделился мнением о матче «Локомотива» и «Краснодара»

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о предстоящем поединке «железнодорожников» и «Краснодара» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

«У «Краснодара» новый тренер - Мусаев, который ставил комбинационный футбол, когда был в команде. Сложно предугадать результат матча, потому что две равные команды. Матч будет интересным», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Встреча между «Локомотивом» и «Краснодаром» состоится в воскресенье, 31 марта, на стадионе «РЖД Арена». В преддверии этой игры хозяева занимают пятое место в турнирной таблице, а гости располагаются на втором.