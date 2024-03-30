Роналдо: «Очень рад победе над «Динамо»

Форвард «Ростова» Роналдо дал комментарий о вчерашнем поединке против московского «Динамо» в 22-м туре чемпионата России. Команда Валерия Карпина разгромила «бело-голубых» со счетом 4:1.

«Очень рад победе. Хочу поблагодарить бога за этот матч. Всё, что мы тренировали и что просил Карпин, получилось. Получилось на поле всё», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Роналдо принял участие в четырех матчах «Ростова» и отметился голевой передачей.

После вчерашней победы подопечные Карпина набрали 30 баллов и находятся на седьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.