Артур и Кассьерра - в старте «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»

В матче 22-го тура Российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» на домашнем стадионе примут петербургский «Зенит». Тренерские штабы команд назвали стартовые составы на предстоящий поединок.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Костанца, Витюгов, Салтыков, Рахманович, Орозко, Шитов.

«Зенит»: Адамов, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Артур.

Матч стартует в Самаре в 14:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, а гости – первое.