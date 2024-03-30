Заварзин: «Спартак» обязан обыгрывать «Урал»

Юрий Заварзин, бывший генеральный директор московского «Спартака», высказался о предстоящем поединке «красно-белых» против «Ростова» в рамках 22-го тура чемпионата России.

«Спартак» обязан обыгрывать «Урал», если хочет претендовать на медали. «Динамо» вчера тоже претендовало на чемпионство до матча с «Ростовом». Думаю, «красно-белые» выиграют сегодня», - цитирует Заварзина «РБ Спорт».

Матч «Спартака» и «Ростова» состоится сегодня, 30 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед этим поединком хозяева занимают шестое место, а гости – 13-е.