Тренер «Динамо» Личка: «Максимум трачу в месяц в Москве 500 евро»

Рулевой московского «Динамо» Марцел Личка в беседе с журналистами рассказал, какую сумму тратит на жизнь в столице России.
«У меня обед и тренировка на базе. Могу сходить в магазин и купить продукты домой, чтобы приготовить себе ужин. Я максимум трачу в месяц в Москве 500 евро - мне этого хватает», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».
В рамках 22-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» на своем поле принимало «Ростов». Подопечные Лички потерпели крупное поражение со счетом 1:4. После вчерашнего фиаско «бело-голубые» с 38 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.
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