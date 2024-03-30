Дмитрий Черышев: «Сомневаюсь, что следующий сезон Карпин начнёт в «Реале» или «Барселоне»

Наставник ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев в беседе с журналистами поделился мнением о работе Валерия Карпина в «Ростове» и национальной сборной России.

«Сомневаюсь, что следующий сезон Карпин начнет в «Барселоне», «Реале» или «Манчестер Сити». Сравнивать сборную России и «Ростов» нельзя, это совершенно разные команды, разные уровни», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что накануне состоялся поединок 22-го тура чемпионата России между московским «Динамо» и «Ростовом». Подопечные Карпина победили на выезде со счетом 4:1 и поднялись на седьмое место.