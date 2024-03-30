Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская: «Карпин - топ-тренер по меркам нашего чемпионата, светлая голова»

30 Марта 2024 • 12:21 Комментировать (1)

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с журналистами высказалась о вчерашней победе «Ростова» над московским «Динамо» в рамках 22-го тура чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина выиграли со счетом 4:1.

«Ростов» умеет выигрывать матчи за счет тренерской мысли. Далеко не все команды РПЛ могут этим похвастаться. Карпин - топ-тренер по меркам нашего чемпионата, светлая голова», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

После вчерашнего успеха «Ростов» набрал 30 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. Что касается «Динамо», то «бело-голубые» находятся на третьей позиции.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Валерий Карпин Ольга Смородская ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ингерман
30 Марта 2024 в 12:28
ай мы ни поняли это што камплименц или савсем даже наабарот.. кхе-кхе.. )))
Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Месси обратился к «Барселоне» Маттеус назвал самую сильную команду мира - это не «Манчестер Сити» и «Реал» Ромеу уволен из «Барселоны» Гвардиола хочет купить полузащитника «Барселоны» за 100 миллионов евро Зидан может возглавить топ-клуб - известно название «Ливерпуль» сделал предложение по звезде «Реала» - названа сумма Месси собрался ещё за одним Кубком Америки: Жеребьёвка проложила Аргентине прямой путь в финал Стало известно, когда Гвардиола уйдёт из «Манчестер Сити» В «Манчестер Юнайтед» определились с новым тренером
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Роналду в печали: Португалия отхватила поражение от Словении
Спортивные новости
Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами Канарейкин — об игре «Автомобилиста»: «Всё сбалансировано, нет перекосов ни в одну, ни в другую сторону» Экс-тренер сборной России не верит в переход Федотова в «Филадельфию» Вратарь московского ЦСКА продолжит карьеру в США Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
30.03.24 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит Зенит
3.65 3.80 1.87
Видео
30.03.24 в 16:30
Сочи Сочи
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.25 3.60 2.07
Видео
30.03.24 в 17:30
Балтика Балтика
Пари НН Пари НН
2.34 3.05 3.20
Видео
30.03.24 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
Урал Урал
1.49 4.20 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Марта
12:37 · Россия. Премьер-лига
В «Ростове» рассказали, когда придут деньги за разрыв контракта Норманном
12:34 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев: «Сомневаюсь, что следующий сезон Карпин начнёт в «Реале» или «Барселоне» 1
12:30 · Россия. Премьер-лига
Сенников предположил, в каком случае Карпин останется в сборной России эксклюзив
12:21 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Карпин - топ-тренер по меркам нашего чемпионата, светлая голова» 1
12:14 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт — о 1:4 от «Ростова»: «Динамо» допустило много ошибок в обороне»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Тренер, которым интересуется «Спартак», может уехать в Бразилию
11:48 · Россия. Премьер-лига
Бобёр считает, что Гарре не является важнейшим игроком «Крыльев Советов»
11:47 · Россия. Премьер-лига
Байрамян высказался о разгроме «Динамо»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Гойкович хочет играть в России, но не в «Оренбурге»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Вообще без разницы, кто управляет сборной России» эксклюзив
11:26 · Россия. Премьер-лига
Щетинин — о своей игре в матче с «Динамо»: «В последнее время не так заметен»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил, сыграет ли Бонгонда в ближайшем матче «Спартака»
11:01 · Россия. Премьер-лига
Белоус — о победе «Ростова» над «Динамо»: «Счёт абсолютно по игре»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Экс-генсек РФС выбрал тренера на замену Карпину в сборной России эксклюзив
10:42 · Россия. Премьер-лига
Белоус сделал прогноз на матч «Краснодар» - «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем