Смородская: «Карпин - топ-тренер по меркам нашего чемпионата, светлая голова»

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с журналистами высказалась о вчерашней победе «Ростова» над московским «Динамо» в рамках 22-го тура чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина выиграли со счетом 4:1.

«Ростов» умеет выигрывать матчи за счет тренерской мысли. Далеко не все команды РПЛ могут этим похвастаться. Карпин - топ-тренер по меркам нашего чемпионата, светлая голова», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

После вчерашнего успеха «Ростов» набрал 30 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. Что касается «Динамо», то «бело-голубые» находятся на третьей позиции.