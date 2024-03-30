Тренер, которым интересуется «Спартак», может уехать в Бразилию

Наставник португальской «Браги» Артур Жорже, интерес к которому проявляет московский «Спартак», может продолжить карьеру в Южной Америке. Согласно сообщениям журналистов Globo, пригласить специалиста хочет бразильский «Ботафого».

Боссы «Ботафого» готовы выплатить португальской стороне денежную компенсацию за уход тренера. По данным источника, клубы близки к договоренности.

Напомним, что Жорже занимает пост главного тренера «Браги» с мая 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между специалистом и португальским клубом истекает в середине 2025 года.