Байрамян высказался о разгроме «Динамо»

Футболист «Ростова» Хорен Байрамян высказался о вчерашнем успехе в гостевом поединке 22-го тура Премьер-лиги против столичного «Динамо». Встреча завершилась победой «бело-голубых» со счетом 4:1.

«Самые положительные эмоции после победы в матче с «Динамо». Мы играли против команды, которая идёт в тройке лидеров. Поэтому обыграть «Динамо» на выезде - вдвойне приятно», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

Благодаря вчерашнему успеху «Ростов» набрал 30 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 38 очками осталось на третьей позиции.