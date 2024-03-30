Гойкович хочет играть в России, но не в «Оренбурге»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович в беседе с журналистами объяснил свое решение не подписывать новый трудовой договор с клубом.

«Я уже почти четыре года в «Оренбурге». Принял решение что-то поменять. Не думаю уезжать из России. Если будут какие-то предложения, конечно, буду рассматривать», - приводит слова боснийского футболиста «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Ренато провел 19 поединков, его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро. После 20 туров «Оренбург» набрал 19 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.