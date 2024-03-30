Агент ответил, сыграет ли Бонгонда в ближайшем матче «Спартака»

Футбольный агент Зухаир Эссикал, который представляет интересы полузащитника московского «Спартака» Тео Бонгонды, высказался о возможном выходе игрока на поле в матче с екатеринбургским «Уралом».

«Тео должен быть на скамейке запасных на следующей игре», - передает слова представителя футболиста Sport24.

Поединок между «Спартаком» и «Уралом» пройдет сегодня, 30 марта, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени. В преддверии матча хозяева занимают шестое место в таблице, а гости идут на 13-й позиции.