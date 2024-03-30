«Карпин неплохо справляется со своей работой. Он же не просто так ввязался в это дело. У него свое видение развития команды. Претензий как к тренеру к нему нет. Он хороший мотиватор. Видно, что он очень переживает за игру команды. Я не вижу смысла в смене тренера. Но мы и оценить его нормально не можем, он же не участвует ни в каких отборочных соревнованиях. Сейчас вообще без разницы, кто управляет командой, учитывая ситуацию», – сказал Силкин.