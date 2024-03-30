Белоус сделал прогноз на матч «Краснодар» - «Локомотив»

Экс-сотрудник московского «Локомотива» Юрий Белоус высказался относительно предстоящего поединка против «Краснодара» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.
«Последние матчи краснодарцев были неудачными. Это касается и «Локомотива». Думаю, в этом матче фаворитом будет «Краснодар». Но, скорее всего, в матче с «Локомотивом» будет ничья», - передает слова Белоуса Legalbet.ru.
Напомним, что поединок между «Краснодаром» и «Локомотивом» состоится в воскресенье, 31 марта, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
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