Чанов предупредил ЦСКА перед игрой с «Сочи»

Экс-голкипер московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался касательно предстоящего поединка «армейцев» против «Сочи» в рамках 22-го тура чемпионата России.

«Не думаю, что игра будет легкой для ЦСКА. «Сочи» очки крайне необходимы, они сражаются за выживание. Раненый зверь вдвойне опасен, поэтому «Сочи» будет биться изо всех сил», - передает слова Вячеслава «РБ Спорт».

Матч между командами состоится на стадионе «Фишт» сегодня, 30 марта, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В преддверии поединка «Сочи» занимает последнее место в таблице, а ЦСКА находится на четвертой позиции.