Роналдо: «Карпин поменял мою жизнь»

«С Карпиным говорю на испанском и всё понимаю. Он помог мне, поменял мою жизнь. Очень ему благодарен. Это очень хороший тренер из сборной России. Благодарен ему и показываю это на поле», - приводит слова 23-летнего игрока «Чемпионат».