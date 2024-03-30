Роналдо: «Карпин поменял мою жизнь»

Бразильский нападающий Роналдо, выступающий за «Ростов», высказался о работе под руководством главного тренера команды Валерия Карпина.
«С Карпиным говорю на испанском и всё понимаю. Он помог мне, поменял мою жизнь. Очень ему благодарен. Это очень хороший тренер из сборной России. Благодарен ему и показываю это на поле», - приводит слова 23-летнего игрока «Чемпионат».
Роналдо пополнил ряды «Ростова» в зимнее трансферное окно, перейдя из болгарского клуба «Левски».
В текущем сезоне бразилец принял участие в 29 поединках. На счету форварда семь забитых мячей и две голевые передачи.
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