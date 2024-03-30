Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что он выступает за назначение главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина на пост наставника сборной России.

- Кого вы хотите видеть главным тренером сборной России?

- Осинькина, а президентом РФС – Ларина.

Напомним, что в настоящий момент пост главного тренера сборной России занимает Валерий Карпин. Его трудовое соглашение рассчитано до конца июля 2024 года.

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