Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что он выступает за назначение главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина на пост наставника сборной России.
- Кого вы хотите видеть главным тренером сборной России?
- Осинькина, а президентом РФС – Ларина.
Напомним, что в настоящий момент пост главного тренера сборной России занимает Валерий Карпин. Его трудовое соглашение рассчитано до конца июля 2024 года.
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