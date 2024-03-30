Чернов высказался о крупной победе «Ростова» над «Динамо»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался о вчерашней крупной победе над столичным «Динамо» в поединке 22-го тура чемпионата России. Гости неожиданно разгромили «бело-голубых» со счетом 4:1.
«Не знал, что победа над «Динамо» стала первой гостевой для «Ростова». Дома очень приятно играть при своих болельщиках, но не сказал бы, что мы домашняя команда. Навязываем борьбу всем», - передает слова футболиста «Чемпионат».
После вчерашнего успеха «Ростов» набрал 30 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Динамо» с 38 очками располагается на третьей позиции.
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