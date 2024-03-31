Нужен ли Карпин сборной России: плюсы и минусы тренера

26 марта появилась информация, что Российский футбольный союз планирует продлить трудовой договор с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным. Новое соглашение будет рассчитано до 2026 года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, стоит ли сейчас продлевать контракт с 55-летним специалистом.

Плюсы

Игра — ключевой фактор за продление договора с Карпиным. Трудно вспомнить, когда сборная России демонстрировала настолько классный футбол, как это было в минувшем товарищеском матче с Сербией (4:0). Карпин любит играть агрессивно, чтобы соперник постоянно находился под давлением, и болельщиков привлекает такой стиль.

Результат — тоже немаловажный фактор, несмотря на отсутствие официальных матчей. Под руководством Карпина сборная России провела 17 матчей, в которых одержала десять побед, шесть раз сыграла вничью и уступила только в одной встрече. Единственный раз команда проиграла в матче с Хорватией, который прошёл два с половиной года назад.

Подготовка молодых кадров — огромный плюс для тренера сборной. Карпин любит работать с молодёжью, а главное – умеет это делать. Тренер регулярно привлекает в команду новые лица, которые неплохо себя проявляют.

Минусы

Характер — один из минусов, который является и плюсом специалиста. Речь идёт о высказываниях тренера, ведь он не боится критиковать футбольное руководство и в открытую говорить правду. Такой подход многим не нравится, ведь тренер сборной, по их мнению, должен быть порядочным человеком. В то же время все футболисты говорят о прекрасных отношениях с Карпиным и хорошей атмосфере внутри коллектива. Карпин не льстит игрокам, за что его и уважают.

Совмещение — это уже серьёзный минус. Дело даже не в том, что совмещение как-то влияет на работу или результаты команд Карпина, ведь если говорить о сборной, то с результатами как раз полный порядок. Здесь речь идёт о самом Карпине: как долго он сможет разрываться на клуб и сборную, и надолго ли его хватит. На ум сразу приходят слова Юргена Клоппа, который заявил, что у него кончается энергия, поэтому он решил уйти из «Ливерпуля». Неизвестно, какая батарейка у нашего главного тренера, но, кажется, пока никаких проблем с энергией и мотивацией у него нет.

Конечно, практически все болельщики и эксперты выступают за продление контракта с Карпиным. В данной ситуации это выглядит самым логичным решением, ведь все футболисты уже знают принципы игры, и все с радостью едут в сборную, чтобы поработать с Карпиным. Вопрос только в РФС: нужен ли им тренер, который может в интервью называть «дебилами» людей, которые приняли решение проводить матч ЦСКА – «Ростов» в сильнейший снегопад.

Дмитрий Миляев