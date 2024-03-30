«Новый тренер должен приходить со своим взглядом на футбол. Что мы сейчас ставим во главу угла для нашей сборной? Результат? Или игру и результат? Надо отталкиваться от своих желаний.

Многие хотят видеть Семака в сборной? В «Зените» же в основном легионеры. Но я не против Семака или наших специалистов. Я против иностранцев у руля сборной», - сказал Масалитин.