Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на вероятную смену главного тренера сборной России.
«Новый тренер должен приходить со своим взглядом на футбол. Что мы сейчас ставим во главу угла для нашей сборной? Результат? Или игру и результат? Надо отталкиваться от своих желаний.
Многие хотят видеть Семака в сборной? В «Зените» же в основном легионеры. Но я не против Семака или наших специалистов. Я против иностранцев у руля сборной», - сказал Масалитин.
Главным тренером сборной России является Валерий Карпин. Его контракт рассчитан до конца июля 2024 года.
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