Булыкин рассказал, на что претендует «Ростов» после разгрома «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о матче 22-го тура Премьер-лиги, в котором «бело-голубые» потерпели крупное поражение от «Ростова» со счетом 1:4.

«Ростов» показал настоящий класс, команда здорово физически готова. Практически всю борьбу выиграл «Ростов». Команда Карпина навяжет борьбу московским клуба. Они поборются за пятерку», - передает слова Булыкина «РБ Спорт».

Благодаря вчерашнему успеху «Ростов» набрал 30 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 38 баллами находится на третьей позиции.