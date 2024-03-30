Нгамалё назвал причину разгрома «Динамо» в матче с «Ростовом»

Игрок московского «Динамо» Муми Нгамалё в разговоре с журналистами высказался о вчерашнем поражении от «Ростова» в поединке 22-го тура Российской премьер-лиги. «Бело-голубые» уступили на своем поле со счетом 1:4.

«В первом тайме пропустили два гола из‑за индивидуальных ошибок. Нельзя сказать, что мы не были готовы. Индивидуальные ошибки решили исход, мы пропустили четыре мяча, что редко случается», - передает слова футболиста «Матч ТВ».

После вчерашнего поражения «Динамо» с 38 баллами осталось на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» набрал 30 очков и поднялся на шестое место.