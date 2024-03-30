Григорян объяснил, благодаря чему «Ростов» разнёс «Динамо»

В матче 22-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» на домашнем стадионе потерпело поражение от «Ростова» со счетом 1:4. Об этом поединке высказался известный тренер Александр Григорян.

«Динамо» не могло выходить из своей зоны через короткий пас из‑за сумасшедшего прессинга «Ростова». В этом матче «Ростов» был прессинг‑машиной», - передает слова Григоряна «Матч ТВ».

После вчерашнего провала «Динамо» с 38 очками осталось на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Что касается «Ростова», то подопечные Валерия Карпина набрали 30 баллов и поднялись на седьмое место.