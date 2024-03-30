Терёхин назвал двух игроков, виновных в разгроме «Динамо»

Экс-футболист столичного «Динамо» Олег Терёхин поделился мыслями о вчерашнем поединке с «Ростовом» в 22-м туре Премьер-лиги. «Бело-голубые» были повержены на своем поле с крупным счетом 1:4.

«Ужас, но бывают такие матчи. Два центральных защитника у «Динамо» сыграли сегодня очень неудачно. Все голы из‑за них пропустили. Такие простые мячи!» - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

После вчерашнего поражения динамовцы с 38 баллами продолжают занимать третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Что касается «Ростова», то команда Валерия Карпина набрала 30 очков и поднялась на седьмую позицию.