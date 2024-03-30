Семшов: «Ростов» переиграл по всем статьям «Динамо»

В стартовом матче 22-го тура чемпионата России московское «Динамо» на своем поле крупно проиграло «Ростову» со счетом 1:4. Об этом результате высказал мнение экс-футболист «бело-голубых» Игорь Семшов.

«Удивил счет на табло, но не результат. «Ростов» переиграл по всем статьям «Динамо», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

После домашнего провала подопечные Марцела Лички с 38 баллами продолжают занимать третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Валерия Карпина, в свою очередь, набрала 30 очков и поднялась на седьмую позицию в чемпионате.