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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Реакция Мостового на разгром «Динамо» со счётом 1:4

30 Марта 2024 • 08:06 Комментировать

Бывший полузащитник испанской «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о вчерашнем разгромном поражении «Динамо» от «Ростова» (1:4) в рамках 22-го тура чемпионата России.

«Я увидел одну команду, которая хотела играть, и вторую, которая имитировала футбол. У «Динамо» не было ни борьбы, ни заряженности, глаза пустые у футболистов. «Ростов» этим воспользовался», - передает слова Александра «РБ Спорт».

После вчерашнего провала «Динамо» с 38 баллами продолжает занимать третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Ростов» набрал 30 очков и находится на седьмой строчке.

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