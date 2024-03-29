Юран заявил, что разрешает своим игрокам курить

Сергей Юран, главный тренер нижегородского «Пари НН» высказался по поводу курения в его команде. Сергей Николаевич считает, что его футболисты имеют на это полное право, но при одном условии.

«Если это не сказывается на игре моего футболиста — пусть курит, ради бога. Главное не в открытую, лучше прятаться где-то за углом», - размышляет Юран для портала Sport24.

Юран добавил, что не думает, что кто-то из его игроков курит.

«Они — другое поколение. Возможно, балуются кальяном, но не факт. Сам я курил во время карьеры, да и сейчас тоже», - говорит тренер.

Тем не менее, с нецензурной лексикой у Юрана отношения особые. Ранее он рассказал, что собирается полностью искоренить матч в «Пари НН». Тренер даже успел добиться в этом прогресса.