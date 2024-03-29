Юран: «Планируем подписать контракт с Кучаевым в конце сезона»

Рулевой нижегородского «Пари НН» Сергей Юран высказался о Константине Кучаеве и Константине Марадишвили. Два игрока из ЦСКА и «Локомотива» соответственно пополнили волжан минувшей зимой.

«С Кучаевым мы планируем подписать полноценный контракт в конце сезона, а Марадишвили у нас играет в аренде Дальше будет видно. Конечно, мне бы хотелось сохранить обоих», - говорит Юран в интервью Sport24.

Тренер добавил, что обоим игрокам есть что доказывать прежним клубам. Напомним, что Кучаев перешёл в «Пари НН» из ЦСКА свободным агентом, пока что его контракт рассчитан лишь до конца текущего сезона. Марадишвили же находится в Нижнем Новгороде будучи арендованным у столичного «Локо».