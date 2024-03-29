В главных слухах недели вы узнаете, когда Эрлинг Холанн может стать игроком «Барселоны», какие деньги хочет получить «ПСЖ» от Килиана Мбаппе, и что решил Валерий Карпин по поводу работы со сборной России. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Холанн будет в «Барселоне»

Эрлинг Холанн хорошо чувствует себя в «Манчестер Сити», но проводить там всю карьеру он явно не планирует. Как тут не вспомнить слова отца футболиста о желании Эрлинга поиграть во всех топ-лигах Европы. После Германии и Англии супербомбардир может оказаться в Испании. Слухи давно связывают Холанна с «Реалом», однако за днях появилась информация о возможном переходе нападающего в другой гранд Ла Лиги – в «Барселону». Эрлинг якобы видит, что в Мадриде образуется перебор звёздных нападающих, поэтому предпочитает отправиться в Каталонию.

«Барселона» сейчас испытывает финансовые трудности, но трансфер Холанна в клубе считают возможным. «Сине-гранатовые» хотят осуществить его летом 2025 года. К тому моменту финансовое положение каталонцев должно улучшиться.

«Барселона» попробует сохранить Хави

И снова о «Барселоне». В конце января Хави объявил о решении уйти из клуба по завершению сезона. С тех пор специалист не устаёт повторять на пресс-конференциях, что своего решения он не изменит. Однако слухи говорят о намерении Жоана Лапорты сохранить Хави у руля команды. Если в апреле «Барса» успешно выступит в четвертьфинальной дуэли Лиги чемпионов с «ПСЖ» и в «эль-класико» Ла Лиги против «Реала», то Лапорта будет пытаться уговорить Хави остаться ещё на сезон и отработать действующий контракт. Не исключено, что президент будет давить на жалость, дескать, клуб не может себе сейчас позволить качественного тренера.

В то же время на неделе в прессе появилась информация о том, что если сохранить Хави у руля команды не удастся, то ему предложат должность посла фонда клуба.

«ПСЖ» требует денег у Мбаппе

Всё идёт к тому, что летом Килиан Мбаппе станет игроком «Реала». Если верить слухам, Мбаппе и «ПСЖ» ещё не договорились о финансовых деталях расставания. Формально переход игрока будет бесплатным, но гранд Лиги 1 хочет заработать. Клубу якобы недостаточно отказа Килиана от бонуса за лояльность, хоть речь идёт, на минуточку, о 80 миллионах евро. «ПСЖ» требует от звёздного футболиста ещё и часть подписного бонуса, который Мбаппе получит от «Реала».

Кстати, презентация Мбаппе в «Реале» может пройти не в июле, а только в августе. Поговаривают, что мадридцы планируют представить звёздного новичка уже после летнего турне.

«Ливерпуль» и «Бавария» ищут тренеров

«Ливерпуль» и «Бавария» работают над поиском новых тренеров, ведь Юрген Клопп и Томас Тухель соответственно покинут должности по завершению сезона. Оба клуба очень хотели заполучить Хаби Алонсо, но испанец успел объявить о решении остаться в «Байере» на следующий сезон.

Поговаривают, что «Бавария» теперь обсуждает двух главных кандидатов – Юлиана Нагельсманна и Роберто де Дзерби. Что касается Ральфа Рангника, то, несмотря на слухи, в Мюнхене экс-директора «Локомотива» в шорт-лист пока не включали. Кандидатуры Жозе Моуринью и Антонио Конте гранд Бундеслиги тоже сейчас не рассматривает.

«Ливерпуль», в свою очередь, тоже рассматривает возможность назначения Роберто де Дзерби. Кроме того, мерсисайдцы изучают кандидатуру Рубена Аморима, который неплохой показывает себя в «Спортинге».

Карпин сделал выбор

Валерий Карпин принял важное решение по будущему в сборной России. Поговаривают, что специалист решил продолжать работать с командой в ближайшие годы. Для этого Карпин должен подписать новый контракт с Российским футбольным союзом, ведь действующий договор истекает ближайшим летом. Таким образом, Валерий Георгиевич и дальше будет совмещать два поста. Пока что с этим проблем не будет, ведь сборная России может проводить только товарищеские матчи.

Слухи собирал Александр Тихий.