Герус – о вратарях «Спартака»: «Не там ищет проблему спартаковский тренер»

Роман Герус, бывший голкипер «Ростова» и пермского «Амкара» порассуждал о двух голкиперах московского «Спартака» - Александре Селихове и Александре Максименко. Последний на данный момент является основным вратарём.

По словам Геруса, оба вратаря обладают высоким профессионализмом. И если кто-то из них вдруг покинет «Спартак» - легко найдёт себе новую команду.

«Селихов давно не получал шанса проявить себя. Максименко же держит планку, прибавил в игре ногами. Свою состоятельность они показывали и при других тренерах. Возможно, не там ищет проблему спартаковский тренер», - говорит Герус телеканалу «Матч ТВ», добавив, что лучше стоит изменить тренировочный процесс, чем вратарскую позицию.