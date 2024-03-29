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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Жир был на критическом уровне»: Юран рассказал, почему «Пари НН» подписал Зе Турбо

29 Марта 2024 • 21:31 Комментировать

С прошлого лета в составе нижегородского «Пари НН» выступает форвард Зе Турбо из экзотической страны – Гвинеи-Бисау. Сергей Юран, главный тренер нижегородцев признался, что в момент подписания у легионера была критическая жировая масса, но усилиться им всё равно пришлось.

«Жир у него был на критическом уровне. Но мы были сжаты в финансах — клуб не мог взять многих игроков, которых я хотел. Брали игроков, натягивая их квалификацию на зарплату, которую может дать клуб. Парень он неплохой, в любом случае», - говорит Юран Sport24.

На данный момент Зе Турбо сыграл за «Пари НН» уже в 19 матчах сезона в рамках РПЛ и Кубка России. В них легионер оформил два гола и одну голевую передачу, все голевые действия пришлись на матчи Премьер-лиги.

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