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Вратарь «Зенита» Васютин высказался об отставке Ивича из «Краснодара»

29 Марта 2024 • 20:51 Комментировать

Увольнение наставника «Краснодара» Владимира Ивича было воспринято с удивлением, сообщил голкипер «Зенита» Александр Васютин.

- Сложно сказать - особенно, относительно результатов, но увольнение, думаю, удивило весь футбольный мир в России, - передаёт слова вратаря «Спорт день за днём».

Васютин отметил, что, несмотря на неожиданную отставку сербского специалиста, это никак не касается «Зенита», петербургский клуб отталкивается от себя.

Напомним, Ивич проработал в «Краснодаре» чуть больше года. В текущем сезоне «быки» лидировали в РПЛ под его руководством, но после зимней паузы потеряли пять очков в двух матчах, а также вылетели из Кубка России, после чего Ивич был отправлен в отставку руководством краснодарского клуба.

Сейчас «Краснодар», главным тренером которого стал Мурад Мусаев, занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на один балл.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Александр Васютин Владимир Ивич ещё теги
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