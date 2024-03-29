«Не помогло даже то, что я знаю их язык»: Юран рассказал о двух сорвавшихся трансферах в «Пари НН»

Сергей Юран, главный тренер нижегородского «Пари НН» рассказал о том, как в его клуб сорвались два трансфера легионеров. Речь идёт о двух неназванных португальских футболистах. Причиной срыва, по словам специалиста, стала ситуация на Украине.

«Врать не буду, сорвались два португальца летом. Парни согласны были идти к нам, лишь в последний момент их семьи выступили против. Не помогло даже то, что они знают меня по игре за «Бенфику» и «Порту», а я понимаю их язык», - делится Юран в интервью Sport24.

Напомним, что ранее Юран высказался о трансфере «на выход» из «Пари НН», который случился совсем недавно, этой зимой. Клуб покинул молодой игрок атаки Эдгар Севикян, теперь его клубное пристанище – «Ференцварош».