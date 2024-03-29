Бывший нападающий ЦСКА Роман Орещук в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол» заявил, что не видит смысла в замене Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«А зачем сейчас менять тренера? Что новый специалист может дать нашей сборной? Тренировку не час двадцать, а час двадцать пять? Или под нового тренера поедет Аргентина или Испания? Иностранца приглашать не вижу смысла. Приедет, подурит всех и уедет. И любой другой российский тренер ничего нового не даст», – сказал Орещук.

Ранее появилась информация о том, что в ближайшее время Валерий Карпин продлит контракт с Российским футбольным союзом.