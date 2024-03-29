Макаров рассказал, что едва не пошёл в «Крокус Сити» 22 марта

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал, что по счастливой случайности не пошёл вечером пятницы, 22 марта в подмосковный деловой центр «Крокус Сити» в подмосковном Красногорске. В тот трагический вечер в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошёл теракт, в результате которого погибли десятки человек.

«Нужно было вернуть кое-какие вещи в магазин. Не там, где непосредственно произошел теракт — в соседнем павильоне. Хорошо, что не пошли. Бог отвёл», - признаётся Макаров «Чемпионату».

Денис добавил, что живёт он очень близко от «Крокуса» - в пределах 10 минут пешком.

«Подобные ситуации заставляют задуматься, что жизнь одна. Ты не можешь знать, что с тобой будет в любую секунду, где бы ты ни был», - размышляет футболист.