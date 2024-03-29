Валерий Овчинников: «Абаскаль – психологически устойчивый парень»

Валерий Овчинников, знаменитый в прошлом тренер нижегородского «Локомотива» порассуждал о психологической устойчивости Гильермо Абаскаля, главного тренера московского «Спартака». После очередных неудач «красно-белых» в сезоне то ли дело в прессе появляются новые слухи об отставке испанца.

«Абаскаль – психологически устойчивый парень. Посмотрите, как зубами держится за свои деньги и свой контракт. Он понимает — дураков в мире мало, столько больше никто не предложит», - цитирует Овчинникова портал «РБ Спорт».

Сейчас «Спартак» после 20 туров РПЛ разместился на шестой позиции с 31 баллом. В прошлом сезоне московский клуб занял третье место таблицы Премьер-лиги.