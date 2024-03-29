Юран считает, что Севикян совершил ошибку, не доиграв до конца сезон в России

Сергей Юран, главный тренер нижегородского «Пари НН» полагает, что молодой вингер Эдгар Севикян, минувшей зимой ушедший в «Ференцварош», совершил ошибку, не доиграв до конца сезона за нижегородский клуб. Юран уверен – трансфер должен был состояться летом.

«Он молодой футболист, я беседовал с ним после каждой неудачной игры, постепенно подводил его к нужному уровню. В Европе такого не будет, там если шансом не воспользовался - садишься и ждешь следующего. Эдгар талантлив, но он поспешил на полгода», - говорит Юран порталу Sport24.

За «Ференцварош» Севикян успел сыграть уже в четырёх матчах во всех турнирах, но ни разу в них молодой футболист не отличался голевыми действиями.